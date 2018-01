Atlético-MG joga para salvar Tite Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira, às 20h30, no Castelão. Deve ser a última chance do técnico Tite, seriamente ameaçado de demissão no clube mineiro. A diretoria do Atlético já manifestou apoio público ao treinador, mas uma nova derrota fará com que sua demissão seja inevitável. "Se precisar, nós vamos trocar", chegou a dizer o presidente do clube, Ricardo Guimarães. "Agora é momento de homem, é momento de caráter, é momento de expor, de jogar sobre pressão, sobre a necessidade dos resultados", afirmou Tite, lembrando que o Atlético está com apenas 8 pontos, na última colocação do Brasileiro. Para o atacante Marques, a única alternativa agora é "encarar as críticas". "Se ganharmos, o grupo e a comissão técnica ficarão mais fortes. Precisamos nos unir, olhar para frente e pensar em vencer as próximas partidas. Só assim teremos tranqüilidade", avisou. Para piorar o clima, Tite ganhou dois problemas de última hora. O volante Amaral sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e foi vetado pelo departamento médico. E, num treinamento realizado já em Fortaleza, nesta terça-feira, o meia Rodrigo Fabri sofreu uma contratura na coxa esquerda e passou a ser dúvida.