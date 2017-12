Atlético-MG joga últimas fichas no Pará O Atlético-MG joga, neste sábado, as suas últimas fichas para tentar escapar do rebaixamento à Série B do Brasileiro. E o desafio é contra o também desesperado Paysandu, em Belém, às 18h10. Se perder mais uma vez, os jogadores do time mineiro sabem que dificilmente vão conseguir permanecer na Primeira Divisão no ano que vem. Na lanterna da competição com 34 pontos, o técnico Lori Sandri promoveu uma verdadeira mudança no time. E a aposta do treinador é nos jogadores formados no clube. Dos 11 atletas que começarão a partida, oito vieram das categorias menores: o goleiro Bruno, os zagueiros Thiago Junio e Lima, o lateral-esquerdo Thiago, os volantes Zé Antônio, Rafael Miranda e Alicio, e o armador Renato. Os desfalques da equipe são o zagueiro Leandro Castan, suspenso, e o lateral-esquerdo Rubens Cardoso, contundido. Apesar da juventude do time, os jogadores que vão entrar prometem não decepcionar a torcida mineira. ?O pessoal que veio da base está com muita vontade de ajudar o time?, disse Rafael Miranda. ?Tenho certeza de que os jovens vão fazer de tudo para jogar bem em Belém?.