Atlético-MG jogará em Mogi Mirim O Atlético-MG encerrou nesta quinta- feira sua pré-temporada em Monte Sião, no Sul de Minas. O grupo comandado pelo técnico Levir Culpi viaja amanhã para cidade paulista de Mogi Mirim, onde fará um jogo treino contra a equipe da casa. O treinador fez uma análise positiva dos 27 dias de preparação no centro de treinamentos do ex-zagueiro do São Paulo e da Seleção Brasileira, Oscar Bernardi, e já considera que o Galo está preparado para enfrentar uma competição difícil como o Campeonato Brasileiro. No coletivo de hoje, Levir definiu a equipe que enfrenta o Mogi Mirim com Velloso; Baiano, Marcelo Djian, Edgar e Ronildo; Romeu, Gilberto Silva, Alexandre e Ramon Menezes, Kim e Marques. As únicas ausências do time que deverá estrear no Brasileiro são o volante Djair, que se recupera de uma contusão e o centroavante Guilherme, que está servindo à Seleção na Copa América da Colômbia.