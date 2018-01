Atlético-MG lança Cáceres contra o Goiás O Atlético-MG enfrenta o Goiás, neste sábado, às 16h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tentativa de conquistar sua segunda vitória fora de casa na competição. O time mineiro, que ocupa a 20ª colocação, com 12 pontos ganhos, terá como novidade a estréia do zagueiro Cáceres. O atleta paraguaio irá substituir Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Cárceres terá a companhia do jovem Leandro Castan no setor. Após o empate sem gols com o São Paulo, na última quarta-feira, no Mineirão, o Atlético espera recuperar os pontos perdidos em seus domínios. Uma vitória pode ser o passaporte para que a equipe alvinegra deixe a zona de rebaixamento, onde está há nove rodadas. Por motivos de suspensão, o técnico Tite foi obrigado a fazer outra alteração na defesa. O lateral-esquerdo Leandro Smith entra no lugar de Rubens Cardoso, ausente pelo terceiro amarelo.