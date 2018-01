Atlético-MG lança ex-dupla cruzeirense Com uma dupla de ataque que já fez sucesso jogando pelo maior rival, o Atlético-MG recebe amanhã o Figueirense, às 18h, no estádio Independência, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A maior atração da partida será o atacante Alex Alves, que pela primeira vez desde que foi contratado ao Hertha Berlim, da Alemanha, joga diante da torcida do Galo e inicia a partida como titular ao lado do também ex-cruzeirense Fábio Júnior. Os dois foram peças importantes na campanha do Cruzeiro no Brasileirão de 1998, quando o time mineiro chegou à final da competição, mas acabou perdendo o título para o Corinthians. O técnico Celso Roth, porém, não poderá contar com dois importantes titulares. Além do lateral-direito Cicinho, que está suspenso, o treinador perdeu o armador Alexandre, que torceu o joelho direito no treinamento tático da última quinta-feira e hoje foi vetado pelo Departamento Médico do clube. Eles serão substituídos por Alex e Juninho, respectivamente. A equipe alvinegra busca um resultado positivo para voltar a lutar pela liderança da competição, já que fará três partidas seguidas em Belo Horizonte - além do Figueirense, enfrenta na seqüência o Cruzeiro e o Grêmio. O Atlético-MG ocupa a sexta posição com 18 pontos. O time de Santa Catarina está em 17º, com 13.