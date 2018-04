Atlético-MG leva susto, mas empata em Fortaleza e se classifica na Copa do Brasil

O Atlético Mineiro está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Mas não foi tão tranquilo quanto se imaginava por causa da goleada de 4 a 0 na partida de ida da quarta fase, em Belo Horizonte, há duas semanas. Nesta quarta-feira, tomou dois gols do Ferroviário no primeiro tempo, mas se recuperou ao marcar dois na segunda etapa e com o empate por 2 a 2, na Arena Castelão, em Fortaleza, avançou de fase na competição.

Com a vaga garantida, o Atlético-MG se junta a Goiás e Ponte Preta, que avançaram nesta quarta-feira, às oitavas de final. Nesta quinta-feira sairão os dois últimos classificados dos confrontos São Paulo x Atlético Paranaense e Vitória x Internacional. Para completar a lista de 16 clubes na próxima fase entram os 8 da Copa Libertadores - Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Flamengo e Chapecoense -, mais o América-MG (campeão da Série B do Campeonato Brasileiro), o Bahia (vencedor da Copa do Nordeste) e o Paysandu (campeão da Copa Verde).

Em campo, o Atlético-MG sofreu no primeiro tempo. Com um time reserva - o técnico Thiago Larghi resolveu poupar os titulares e começou apenas com o goleiro Victor entre os titulares -, apresentou graves deficiências na zaga e no meio de campo e levou dois gols antes do intervalo, o que deu esperanças para o Ferroviário em reverter a grande desvantagem no confronto.

O Atlético-MG não conseguiu sair para o ataque. O meio de campo estava desorganizado e o armador Thomás Andrade não fazia o que era preciso. Na defesa, inúmeras falhas e em duas delas o Ferroviário marcou. Aos 24 minutos, após cruzamento da direita, Esquerdinha apareceu na área para colocar para dentro em uma saída errada de Victor. Aos 37, em nova bola na área, a defesa tirou, mas no rebote um novo cruzamento. Este segundo pegou a defesa sem reação e Mazinho, de cabeça, fez o segundo.

O resultado negativo obrigou Thiago Larghi a mexer no time no intervalo. Entraram Luan e Gabriel nos lugares de Felipe Santana e Tomás Andrade, respectivamente. O Atlético-MG melhorou e passou a criar mais oportunidades de gol. O resultado disso veio logo aos 5 minutos. Alerrandro deixou a bola para Roger Guedes e o atacante chutou forte de fora da área para diminuir a diferença e dar mais tranquilidade.

Desanimado com o gol atleticano, o Ferroviário pouco criou no segundo tempo. O Atlético-MG seguiu no ataque e evitou qualquer susto. Aos 28 minutos, conseguiu o empate. Em boa jogada trabalhada, Gustavo Blanco apareceu como elemento surpresa e fez o gol da igualdade em Fortaleza.