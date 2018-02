Atlético-MG luta contra tabu no Sul O Atlético-MG enfrenta neste sábado, às 18h, o Internacional, em Porto Alegre, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, disposto a quebrar um tabu que já dura quase 18 anos e avançar na tabela de classificação. A última vitória do Galo no Beira Rio ocorreu em dezembro de 1986, pela competição nacional. Na ocasião, o alvinegro mineiro bateu a equipe gaúcha por 2 a 0. Em 16º lugar, com nove pontos ganhos em oito jogos, o Atlético procura também pelo menos manter a regularidade fora de casa. Neste Brasileirão, o time ainda não venceu longe de Belo Horizonte. Nas quatro partidas que fez como visitante, foram três empates e duas derrotas. O técnico Paulo Bonamigo irá repetir o esquema 3-5-2. A novidade é que Dejair será o companheiro de Alex Mineiro no ataque da equipe, apesar de não ser originalmente da posição. Conhecedor profundo do futebol gaúcho - como atleta atuou pelo Grêmio e pelo Inter - Bonamigo pediu ousadia aos jogadores atleticanos. "Não podemos jogar com pouca ambição. Geralmente, as equipes que saem vitoriosas do Beira-Rio são as que têm coragem, personalidade, e sabem administrar o momento de pressão, que certamente vai acontecer", disse.