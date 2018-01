Atlético-MG mantém concentração para encarar o Democrata Depois de ter conseguido uma boa vitória sobre o Avaí, por 2 a 0, na última quarta-feira, em Florianópolis, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, o Atlético-MG volta a pensar no Campeonato Mineiro. Afinal, o time joga neste sábado contra o Democrata-GV, no Mineirão, em Belo Horizonte, em busca da vaga na final da competição estadual. Por isso, o técnico Levir Culpi não liberou os jogadores do Atlético depois do jogo em Florianópolis, levando-os direto para a concentração. O time fará um único treino, nesta sexta, antes de entrar em campo no sábado. Levir já definiu a entrada do lateral-direito Luisinho Netto no lugar de Coelho, que está suspenso. Mas ele ainda mantém uma dúvida entre o volante Germano e o atacante Éder Luís para formar o time titular. "Estou sempre trabalhando para quando a oportunidade aparecer eu possa fazer uma boa partida e ajudar a equipe a vencer", disse Luizinho Netto. Como venceu o Democrata por 2 a 1 no primeiro jogo da semifinal, e tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais, o Atlético pode até perder por um gol de diferença no sábado. Na Copa do Brasil, o time volta a enfrentar o Avaí na próxima quarta-feira, também no Mineirão.