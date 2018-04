Atlético-MG minimiza vantagem do Palmeiras e prevê equilíbrio

O técnico Celso Roth, do Atlético-MG, não se deixa abater com a vantagem do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. O clube paulista tem 50 pontos, seguido por Goiás e São Paulo, com 45, Internacional e os próprios mineiros, com 44. Para o treinador, a luta pelo título continuará até as rodadas finais.

"Mesmo com o Palmeiras tendo aberto seis pontos [para o Atlético-MG], o campeonato está em aberto. São cinco equipes brigando rodada a rodada pela classificação e tenho certeza de que vai continuar assim até o final", afirmou o treinador após a vitória por 3 a 1 sobre o Santos, no Mineirão.

O otimismo de Roth pode ser justificado pelos números. Com 12 rodadas restantes no campeonato, cada equipe ainda tem 36 pontos em jogo. Além disso, Palmeiras e Atlético-MG farão um confronto direto, no dia 28 de novembro, em São Paulo, na penúltima partidas das equipes na competição.

Pela próxima rodada, os comandados de Roth recebem o Barueri, no Mineirão. Já o líder Palmeiras vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos. Ambas as partidas estão marcadas para domingo.