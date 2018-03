Atlético-MG muda para pegar Corinthians O técnico interino Marcelo Oliveira decidiu fazer várias alterações no time do Atlético-MG para o jogo desta quarta-feira, às 21h40, o Corinthians, no Pacaembu, na estréia das duas equipes na Copa Sul-Americana. Kim ganhou a vaga de Alex Alves no ataque. Na ala esquerda, Marquinhos foi barrado e cederá lugar a Michel. E no meio-de-campo, o meia Paulinho sai para a entrada do volante Ferrugem ou do meia Levi. Apesar de manter o esquema 3-5-2, o treinador disse que fez as alterações porque pretende utilizar-se de uma "estratégia especial" na disputa da competição internacional. O jogo contra a equipe paulista motiva um jogador em especial: Guilherme, que em nove partidas pelo Atlético já marcou 11 gols contra o Corinthians. "Vou jogar contra uma equipe que sempre me dei bem", lembrou o atacante, que no ano passado defendeu o clube do Parque São Jorge durante o Campeonato Brasileiro. Guilherme recuperou recentemente a condição de titular no Atlético e foi o autor de um belo gol que impediu a derrota do time na partida contra o Goiás, no último sábado. O jogo, válido pelo Brasileiro, terminou empatado em 1 a 1. Os adversários desta quarta-feira já se enfrentaram este ano, na primeira rodada do Brasileiro, e os mineiros levaram a melhor, vencendo por 3 a 0 em pleno Pacaembu.