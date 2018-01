Atlético-MG não quer que Zveiter decida O Conselho Deliberativo do Atlético-MG solicitou ao departamento jurídico do clube que encaminhe ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) um pedido de impedimento do desembargador Luiz Zveiter nos julgamentos referentes à Máfia do Apito. O pedido partiu do presidente, Alexandre Kalil e do vice-presidente do conselho atleticano, Manoel Bravo Saramago. Com base no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), eles apontam suspeição do presidente do STJD, pelo fato de ele já ter opinado sobre a matéria. O tribunal está investigando todos os jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho, acusado de integrar um esquema que manipulou resultado de partidas do Brasileirão e outras competições. Kalil e Saramago enviaram carta ao vice-presidente jurídico do time mineiro, José Murilo Procópio. O presidente do conselho comanda um grupo que faz oposição ao presidente Ricardo Guimarães. "O conselho encaminhou o pedido à diretoria jurídica do Atlético, que vai decidir sob pena de responsabilidade, já que o clube é interessado", afirmou nesta sexta. Ex-homem forte do Galo, Kalil já protagonizou atritos com o presidente do STJD e chegou a ser suspenso por dois anos pelo tribunal. Ele disse que já cumpriu a punição, mas questiona a suspensão na Justiça comum. "Respeito muito o tribunal, respeito a figura do desembargador Zveiter, mas eu não tenho o menor motivo para ter medo dele". A assessoria de imprensa do Atlético informou que o departamento jurídico do clube não definiu sobre o encaminhamento do pedido de impedimento de Zveiter. A diretoria atleticana, contudo, adianta que apoia qualquer que seja a decisão do STJD em relação às 11 partidas suspeitas.