Atlético-MG não renova e Gilberto Silva vai embora

BELO HORIZONTE - Pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, Gilberto Silva está desempregado. Nesta segunda-feira, na reapresentação de parte dos jogadores do Atlético Mineiro, do diretor de futebol Eduardo Maluf revelou que o clube não teve interesse em renovar o contrato do veterano, que venceu ao fim de 2013.

"O Gilberto veio, correspondeu às expectativas. Mas quem define no futebol é o diretor de futebol, o presidente, que traçam aquilo que é melhor para o clube. Temos outras ideias no nosso pensamento. O Gilberto foi útil, líder, correspondeu, mas temos outras propostas para o Atlético", disse o dirigente, em entrevista coletiva.

Outro que ficou sem contrato ao fim do ano, Júnior César ainda negocia sua renovação, segundo explicou Maluf. O presidente Alexandre Kalil, porém, já avisou que Paulo Autuori conta em trabalhar com o lateral-esquerdo no elenco. Alecsandro, por sua vez, já rescindiu.

Nesta segunda-feira se reapresentaram na Cidade do Galo jogadores que não disputaram o Mundial por lesão, decisão técnica, ou porque estavam emprestados. Nesse caso se encaixam o lateral-esquerdo Eron, os volantes Alê e Fillipe Soutto, o meia Renan Oliveira e o atacante André.

Serginho também era esperado, mas o volante deve continuar no Criciúma. O meia Nikão e o atacante Leonardo são outros que voltam de empréstimo, mas eles devem jogar na Ponte Preta em 2014. Já o lateral-esquerdo Guilherme Santos foi cedido para o Bahia.