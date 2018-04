Atlético-MG não terá Richarlyson no clássico de domingo O Atlético-MG começa nesta terça-feira a se preparar para o primeiro clássico do ano. No domingo, o time alvinegro encara o Cruzeiro pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O jogo não é decisivo, por acontecer no início da competição, mas é tratado com toda atenção pelo técnico Dorival Junior.