Atlético-MG notifica Palmeiras por aliciar Giovanni Augusto

O Palmeiras recebeu na tarde desta sexta-feira uma notificação do Atlético Mineiro por ter supostamente aliciado o meia Giovanni Augusto. Embora o diretor de futebol alviverde, Alexandre Mattos, já tenha declarado que não tem interesse no jogador, a diretoria atleticana desconfia que o clube está por trás da decisão do atleta de entrar na Justiça para deixar a equipe de graça.

O jogador pede a rescisão alegando descumprimento de alguns termos do contrato com o time alvinegro e questionando o tempo do vínculo. O meia afirma ter uma proposta do Palmeiras, por isso, a diretoria do atleticana resolveu notificar o clube.

Em relação a tempo de contrato, a polêmica é que Giovanni afirma que seu contrato vale apenas até maio. Entretanto, um aditivo no acordo do jogador foi impetrado na CBF em janeiro deste ano e o contrato passou a ser válido até 31 de dezembro.

Na quarta-feira, antes da partida com o São Paulo, Alexandre Mattos revelou que o jogador foi oferecido, mas assegurou que não existe interesse no meia, que não tem sido aproveitado pelo técnico Levir Culpi.