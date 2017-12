Atlético-MG obrigado a vencer Mamoré O Atlético-MG faz um jogo de vida ou morte na Copa Sul-Minas neste sábado à tarde, no estádio Independência, em Belo Horizonte, contra o Mamoré de Patos de Minas, lanterna da competição. O time do técnico Levir Culpi, teve a crise agravada ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Sport, no meio da semana, pela Copa do Brasil, precisa vencer todos os jogos da Sul-Minas para ainda sonhar com uma vaga na próxima fase. O técnico Levir Culpi terá a volta do atacante Marques e do meia Gilberto Silva, que estiveram com a seleção brasileira em Cuiabá, no amistoso contra a Islândia. Já o centroavante Guilherme e o lateral Jefferson desfalcam a equipe, suspensos. O mais provável é que Levir escale um time ofensivo, com quatro homens na frente - além de Marques, o apoiador Rodrigo e os reservas Wellington Amorim e Kim. Na ala esquerda, Michel deve ser o substituto de Jefferson. O treinador manteve mistério sobre a escalação e não disse se escala Baiano ou Mancini na lateral direita. No Mamoré, que tem apenas dois pontos em oito partidas na Sul-Minas, o técnico Jair Bala, que faz sua estréia, deve utilizar o esquema 3-5-2 contra o Alvinegro. Outra novidade no time é o lateral Andrezinho, recém-contratado.