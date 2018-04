Atlético-MG oficializa contratação de Zé Luís A diretoria do Atlético Mineiro confirmou oficialmente nesta sexta-feira a contratação do volante Zé Luís, que estava no São Paulo. Aprovado nos exames médicos, o meio-campista vai assinar contrato até dezembro de 2011 e será apresentado oficialmente a partir das 17 horas, na Cidade do Galo.