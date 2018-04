Atlético-MG: parceria com clube russo O Atlético-MG está prestes a acertar uma parceria com o Saturn Rames Koy, da Rússia, para investimentos nas categorias de base do departamento de futebol do clube mineiro. O presidente Ricardo Guimarães integrará a comitiva brasileira que visitará aquele país, entre 15 e 20 de outubro. A viagem está sendo organizada pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Rússia e deverá contar com a presença do vice-presidente da República, José Alencar, como chefe da delegação brasileira. Guimarães foi convidado no início da semana para integrar a comitiva pelo diretor de relações esportivas da Câmara de Comércio, Tomás Lico Martins. Na Rússia, o dirigente mineiro tem agendado um encontro com o governador de Moscou, Boris Gromov, proprietário do Saturn, clube que disputa a primeira divisão do futebol russo. De acordo com Martins, Gromov já demonstrou interesse em firmar parceria com o Atlético. Segundo Guimarães, "o foco" da parceira está concentrado na categoria de base. Por enquanto, os números que envolvem o eventual acordo são mantidos em sigilo. Mas, conforme o assessor de relações internacionais do Atlético, Caio Ziller, trata-se de "valores substanciais para o que é a realidade do futebol brasileiro hoje". A idéia é que o clube russo disponibilize um montante de recursos no ato da parceria e depois valores mensais. A contrapartida seria a sociedade nos direitos de atletas formados no clube brasileiro. O chamado "projeto de internacionalização" do clube mineiro teve início em 2001. Atualmente, o Atlético possui parcerias de intercâmbio com o Orgryte, da Suécia, e o Aalborg, da Dinamarca. Até o final do ano, segundo Ziller, deverá estar concretizando um acordo com o Dinamo, da Croácia. Jovens das categorias de base e jogadores que não estão sendo aproveitados no grupo principal são emprestados para os clubes europeus, que funcionam como vitrines para negócios futuros. O acordo a ser fechado com o Saturn, no entanto, é considerado mais abrangente e vantajoso. "É uma parceria mais ampla, de maior vulto", adianta Ziller.