Atlético-MG passa ao vencer o Ituano O Atlético Mineiro se classificou para as quartas-de-final da Copa do Brasil ao vencer o Ituano por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Mineirão. Fábio Júnior (2) e Rodrigo Fabri marcaram para os mineiros, enquanto Joelson descontou para o time do interior de São Paulo. O Atlético enfrentará o Ceará na próxima fase. Apesar da derrota, o Ituano teve várias oportunidades para conseguir pelo menos um empate. Mas com a saída do zagueiro Neguette, aos 15 minutos (ele sentiu uma fisgada na coxa esquerda e foi substituído por Itapagipe), o Ituano passou a ter problemas. E foi castigado três minutos depois. Logo aos 18, após cobrança de escanteio, Fábio Júnior dominou a bola na grande área e chutou para fazer 1 a 0 para o Atlético. Como havia empatado a primeira partida por 0 a 0, o Ituano não teve outra alternativa senão correr atrás do prejuízo. Aos 43 minutos, o time visitante teve três escanteios consecutivos, mas não soube aproveitá-los. O empate só veio aos oito minutos do segundo tempo: Joelson aproveitou rebote de Danrlei e chutou no ângulo. O time de Itu, no entanto, não teve tempo nem de comemorar. Dois minutos depois Euller foi à linha de fundo e cruzou para Fábio Júnior. O artilheiro da noite subiu mais que o zagueiro e desempatou a partida numa bela cabeçada. O Ituano foi atrás de novo empate, mas aos 35 minutos, numa jogada de raça, Rodrigo Fabri ganhou uma dividida com o zagueiro e, da entrada da área, tocou no canto direito de André Luís, ampliando o placar para 3 a 1. O time de Itu chegou a sufocar o Atlético nos minutos finais, mas, apoiado pela torcida, o time dirigido por Tite soube segurar o resultado. Confira a tabela da Copa do Brasil 2005.