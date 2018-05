Atlético-MG passa em primeiro e elimina chance de clássico na Libertadores

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro fez o dever de casa e venceu mais uma na Libertadores nesta quinta-feira. Jogando no Independência, fez 1 a 0 no Zamora, com gol de Jô, e garantiu o primeiro lugar do Grupo 4, com 12 pontos. Assim, eliminou a chance de um confronto mineiro nas oitavas de final, ainda que o Cruzeiro tenha passado em segundo na sua chave. Em Assunção, também nesta quinta, o Nacional fez 3 a 2 no Santa Fé e avançou sem segundo, eliminando colombianos e venezuelanos.

O time mineiro abriu o placar cedo e depois só segurou o resultado, poupando-se para o clássico de domingo, no Mineirão, que decide o Estadual. Na ida, empate em 0 a 0 que faz com que o Cruzeiro, dono da melhor campanha, jogue por uma nova igualdade para ser campeão.

O JOGO

Sem poder contar ainda com a estreia de Emerson Conceição, contratado para as oitavas de final, o Atlético teve Alex Silva como titular da lateral-esquerda. E foi pelo lado em que o garoto marcava que o Zamora criou as primeiras boas jogadas da partida. Logo a 1 minuto, Falcon arriscou cruzado e a bola passou raspando a trave de Giovanni, substituto do machucado Victor.

Mas o bom início do Zamora foi contido aos 9 minutos. Os venezuelanos saíram jogando errado e Guilherme abriu na esquerda para Jô, que demorou a chutar e acabou travado. Por sorte dele, a bola, depois de bater no zagueiro, enganou o goleiro Alexis Ângulo e foi para o fundo do gol.

À frente no placar, o Atlético tinha tudo o que precisava. Pensando no clássico de domingo, o time mineiro não forçou enquanto o Zamora também não tinha qualidade técnica para uma busca consciente pelo empate. E assim o jogo caminhou morno, com poucas chances de gol.

Na segunda etapa o Zamora cresceu um pouco e assustou. Aos 12 minutos, Soto cabeceou após cobrança de falta e Jô tirou de cabeça em cima da linha para salvar o Atlético. No meio do segundo tempo, porém, Jonathan España agrediu Leonardo Silva e foi expulso. Pouco depois, Jô perdeu chance clara.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 1 X 0 ZAMORA

ATLÉTICO-MG - Giovanni; Marcos Rocha (Claudinei), Leonardo Silva, Otamendi e Alex Silva; Pierre, Leandro Donizete e Guilherme; Neto Berola (Fernandinho), Diego Tardelli (Marion) e Jô. Técnico - Paulo Autuori.

ZAMORA - Alexis Ângulo; Hugo Soto (Laynecker Zafra), Javier López, Jonathan España e Luis Ovalle; Arles Flores (Johan Arenas), Luis Melo, John Murillo (Pierre Pluchino), Pedro Ramírez e Ricardo Clarke; Juan Falcon. Técnico - Noel Sanvicente.

GOLS - Jô, aos 8 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Roberto Tobar (Chile).

CARTÕES AMARELOS - Hugo Soto e Luis Melo.

CARTÃO VERMELHO - Jonathan España.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte.