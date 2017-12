Atlético-MG pede para a Ponte Preta o retorno do lateral Danilo Barcelos

A Ponte Preta não poderá contar com o lateral-esquerdo Danilo Barcelos para a disputa do Campeonato Paulista. O Atlético Mineiro comunicou que quer o retorno imediato do jogador, que foi um dos destaques do clube campineiro no último Brasileirão. Ele deve se reapresentar na Cidade do Galo no dia 4 de janeiro.

A decisão da volta de Danilo de forma antecipada - tinha contrato de empréstimo com a Ponte até o fim do Campeonato Paulista - passou pelos dedos de Oswaldo de Oliveira, que diz contar com o jogador para a disputa do Mineiro. Com isso, ele brigará por posição com Fábio Santos e Mansur.

Danilo chegou na Ponte Preta após ser pouco aproveitado no Atlético. Lateral de origem, jogou de uma forma mais ofensiva com Eduardo Baptista e acabou sendo um dos poucos destaques do time que acabou rebaixado na Série B.

Ele atuou em 24 partidas com a camisa da Ponte, marcou seis gols e deu duas assistências. O clube campineiro contava com seu futebol para 2018, mas viu escapar pelos dedos devido a cláusula no contrato que obrigava o clube a devolvê-lo em caso de pedida do Atlético. O clube mineiro pagava 100% dos salários do jogador.

Além da Ponte Preta, o lateral interessava a Chapecoense. O time catarinense procura um substituto para suprir a ausência de Reinaldo, que retornou ao São Paulo. No entanto, a negociação não avançou.