Atlético-MG pede que jogo contra a Chapecoense seja cancelado

Próximo adversário da Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro emitiu nota oficial na tarde desta terça-feira para avisar que é contra a realização da partida, que inicialmente estava marcada para o próximo domingo. Toda a última rodada já foi adiada para o fim de semana seguinte, dia 11 de dezembro.

"O que o futebol brasileiro necessita, neste momento, é de um verdadeiro respeito ao luto. Até por uma questão humanitária, (o Atlético) é contra a realização do jogo Chapecoense x Atlético, considerando incabível a sua realização diante dos acontecimentos. É importante, para isto, que haja deliberação da CBF e dos demais clubes da Série A", lembra a diretoria do clube mineiro.

Um eventual cancelamento do duelo entre Atlético e Chapecoense, em Chapecó, não faria grande diferença na tabela. O time mineiro será quarto colocado do Brasileirão de qualquer forma. A Chapecoense, em nono, ainda briga para ficar em oitavo, ou pode ser ultrapassada pela Ponte Preta. Fred e Robinho, do time mineiro, estão entre os que disputam a artilharia.

FORA DO GRUPO

Diferente de clubes como São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Botafogo, Fluminense, Vasco e Cruzeiro, o Atlético-MG rejeitou apoiar, de cara, as chamadas "Medidas Solidárias à Chapecoense", lançadas inicialmente pelos paulistas.

"(O Atlético) apoia a união de clubes e federações no sentido de atenuar as consequências desportivas desta tragédia para a Chapecoense. Contudo, considera que as formas de auxílio devem ser discutidas em momento oportuno", diz a nota do clube mineiro.

Em comunicado conjunto, mais cedo, diversos clubes pediram que a CBF não permita o rebaixamento da Chapecoense para a Série B do Campeonato Brasileiro pelos próximos três anos e sugeriram que, caso o time fique na zona de rebaixamento, o 16º colocado vá para a segunda divisão. Além disso, ofereceram o empréstimo gratuito de atletas.

Nesta terça-feira, o elenco do Atlético pediu para que o treinamento da manhã fosse cancelado - o que foi prontamente atendido pela diretoria. A final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, que estava marcada para a próxima quarta-feira, em Porto Alegre (RS), foi adiada para a semana que vem.