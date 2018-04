Atlético-MG perde ataque para clássico contra Cruzeiro

Diego Tardelli foi convocado pela terceira vez pelo técnico Dunga para os jogos contra Bolívia e Venezuela. Já Rentería irá defender a seleção colombiana nas partidas contra Chile e Paraguai, nos dias 10 e 14 de outubro. A apresentação do colombiano está marcada para o dia 4 de outubro, o que deve deixá-lo de fora também do jogo contra o Botafogo, dia 8, no Engenhão. A situação de Tardelli deve ser semelhante, apesar da CBF ainda não ter divulgado a programação oficial.

A Colômbia é apenas a oitava colocada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, com 20 pontos. No entanto, os colombianos seguem com chances de classificação pois estão a apenas três do Equador, o quarto colocado. O Brasil, já classificado para a Copa do Mundo, lidera com 33 pontos.