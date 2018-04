Atlético-MG perde e é eliminado da Copa São Paulo

Com a derrota, o Atlético-MG terminou a chave apenas na terceira colocação, com três pontos. O Olé Brasil ficou na vice-liderança com quatro pontos e o Fortaleza foi o lanterna, com três.

O Olé Brasil abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, com Fabinho, em cobrança de pênalti. Aos 32, Wésclei empatou para o Atlético-MG. O time mineiro conseguiu a virada aos três minutos da etapa final, com o pênalti convertido por João Pedro. O Olé Brasil, venceu com dois gols de Fábio, marcados aos 46 e 49 minutos.

Em São José dos Campos, o Confiança, do Sergipe, venceu o Nacional, de Manaus por 2 a 1 e garantiu a sua classificação para o mata-mata da Copa São Paulo. O time sergipano, que venceu com gols de Walisson e Matheus, foi o primeiro colocado do Grupo N, com sete pontos.