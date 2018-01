Atlético-MG perde o zagueiro Álvaro O zagueiro Álvaro, que chegou ao Atlético-MG no segundo semestre do ano passado, emprestado de graça pelo Las Palmas, da Espanha, desligou-se do clube nesta terça-feira, véspera da estréia do Alvinegro na Copa do Brasil, contra o Juventude, em Cuiabá (MT). Segundo os dirigentes do time mineiro, Álvaro, que estava proibido de atuar na Europa por causa do uso de passaporte falso, cumpriu a suspensão e poderá ou ser reintegrado ao Las palmas ou ser negociado com outro clube - há informações de que haveria uma equipe alemã interessada em seu futebol . Com a baixa de última hora, o técnico Levir Culpi deverá escalar Edgar ou Erlon na posição, ao lado de Marcelo Djian.