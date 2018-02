Atlético-MG pode assumir a liderança do Campeonato Mineiro O Atlético-MG pode assumir a liderança do Campeonato Mineiro neste sábado, se vencer o Ituiutaba, às 15h30, no Pontal do Triângulo Mineiro, pela nona rodada da competição. Com 14 pontos, o Atlético ocupa atualmente a vice-liderança do campeonato. Está dois pontos atrás do Cruzeiro, que joga domingo contra o Democrata-GV. Com oito pontos e na penúltima colocação, o Ituiutaba entra em campo neste sábado pensando em escapar do rebaixamento. Para o lugar do zagueiro Lima, que está suspenso, o técnico Levir Culpi deverá escalar Vinícius. Ele ressaltou que o Atlético tem de esquecer o desespero da equipe adversária e, mesmo fora de casa, entrar em campo pensando apenas em vencer. ?Essa vitória pode nos conduzir até ao primeiro lugar. Precisamos entrar em campo com esse pensamento, independente da situação do adversário?, avisou Levir.