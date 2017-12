Atlético-MG pode desistir de reforço O lateral-direito Baiano, de 22 anos, contratado pelo Atlético-MG esta semana por empréstimo até o fim do ano, do Las Palmas, da Espanha, pode ficar de fora da equipe. Baiano integra a lista de atletas estrangeiros suspeitos de terem atuado no futebol europeu graças a passaportes falsos. Com passagens também pelo Santos, pelo Vitória-BA e pela seleção brasileira, na campanha da Olimpíada de Sydney, o lateral assegurou aos dirigentes atleticanos que sua situação seria regularizada. Mas, nesta terça-feira, o clube recebeu informações de que a Federação Espanhola poderia pedir à Fifa punição para Baiano - uma das penas em estudo seria a proibição de que ele atue profissionalmente. De acordo com o diretor-executivo do Atlético, o ex-técnico de vôlei Bebeto de Freitas, caso isto ocorra o contrato será suspenso e o clube mineiro não sairá prejudicado. O técnico do Alvinegro, Levir Culpi, espera receber outros reforços, ainda esta semana, para completar o grupo que fará pré-temporada em Monte Sião, Sul de Minas, visando à preparação para o Campeonato Brasileiro.