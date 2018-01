Atlético-MG pode garantir vaga na semifinal do Mineiro Em busca de uma vitória para garantir vaga nas semifinais, o Atlético-MG enfrenta o Ipatinga, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Independência, pela 10.ª rodada do Campeonato Mineiro. Vice-líder da competição, com 17 pontos, o Atlético disputa a ponta da tabela com o rival Cruzeiro. Nas últimas rodadas, o Ipatinga se distanciou dos líderes e soma 12 pontos, mas ainda com chances de terminar entre os quatro primeiros colocados que se classificam para a próxima fase. O Atlético foi obrigado a jogar no acanhado Estádio Independência porque o Mineirão é palco de um show de axé. O departamento jurídico do clube tentou reverter a decisão do juiz da 10.ª Vara Cível de Belo Horizonte, Luiz Gonzaga Silveira Soares, que acatou pedido do Ministério Público e limitou a lotação do estádio a, no máximo, 10.350 pessoas. Também foi proibida a venda de bebidas alcoólicas no interior do estádio e a venda de ingressos no dia da partida. Apenas um dos aspectos do agravo de instrumento apresentado pelo Atlético foi acatado - a autorização para a venda ingressos no dia do jogo. O atacante Vanderlei jogará pela primeira vez no Independência, mas não acredita que a mudança de estádio prejudicará o desempenho do time. ?Vamos procurar a vitória que nos dá a classificação?, disse. Para o jogo contra o Ipatinga, o técnico Levir Culpi poderá contar com a dupla de zaga formada por Marcos e Lima, que retorna à equipe principal após cumprir suspensão. O Atlético está invicto neste Estadual nas partidas em que os dois jogadores atuaram juntos. Em oito jogos, foram cinco vitórias e três empates. Outras três partidas completam a rodada deste domingo: Guarani x Democrata-GV, Caldense x Tupi e Ituiutaba x Villa Nova.