Atlético-MG pode ser o 1º rebaixado O Atlético Mineiro tem jogo de vida ou morte nesta quinta-feira. Se vencer o Fluminense logo mais às 20h30, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, continuará respirando no Campeonato Brasileiro. Se perder, no entanto, será o primeiro time rebaixado na temporada 2005. Lanterna, o Atlético conseguiu apenas 37 dos 114 pontos que disputou até aqui. Para complicar a situação, o time mineiro terá pela frente um adversário que briga para garantir uma vaga na Libertadores. E, como tudo que está ruim pode piorar, alguns de seus concorrentes diretos acabaram vencendo ontem à noite - casos de Flamengo, Figueirense e São Caetano, que bateu o Corinthians A conta da diretoria atleticana é simples. O time terá de vencer os quatro jogos que ainda tem pela frente - Fluminense, Coritiba, Vasco e Juventude. Só assim chegará a 49 pontos e, com sorte, escapa da degola. O Fluminense tem 68 pontos e em caso de vitória vai a 71, um a mais que o Goiás, hoje o terceiro colocado. Apesar do desespero do adversário, a tarefa do Flu não será fácil. O time terá 4 desfalques muito importantes: o meia Petkovic, atacante Tuta, o volante Arouca e o lateral-esquerdo Juan estão suspensos. Assim, Preto Casagrande, Adriano Magrão, Milton do Ó e Lino entram no time. CRUZEIRO x ATLÉTICO-PR - De contrato renovado, o técnico do Cruzeiro, Paulo César Gusmão, deverá repetir nesta quinta, às 20h30, no Mineirão, contra o Atlético-PR, a mesma formação que iniciou na vitória (1 a 0) sobre Brasiliense, no último domingo. Faltando quatro rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o time mineiro ainda sonha com uma vaga na Libertadores do ano que vem. E a diretoria celeste já começa a tomar decisões referentes à próxima temporada. Contra o rubro-negro paranaense, o Cruzeiro quer manter a boa fase em casa. Há quase dois meses o time não perde em Belo Horizonte. A última derrota foi para o São Paulo, no 21 de setembro. O time da Toca da Raposa soma 60 pontos em 38 rodadas. PAYSANDU X BOTAFOGO - A quatro partidas do término do campeonato, os jogadores do Botafogo acreditam que uma vitória nesta quinta, contra o Paysandu, às 21h30, em Belém, praticamente assegurará ao time uma vaga na Copa Sul-Americana. E, para isso, o time carioca deseja aproveitar o desespero do adversário que luta para não ser rebaixado à Segunda Divisão do Nacional. ?É um jogo importante, porque a competição está afunilando, faltam poucas partidas. E se vencermos em Belém deixaremos bem encaminhada a nossa vaga na Copa Sul-Americana?, disse o atacante Caio. ?O momento é o de esquecer os problemas do Paysandu e não nos intimidarmos. Vamos nos concentrar em nossos objetivos.? O Paysandu luta contra o rebaixamento ? venceu apenas 11 jogos e está em 20º na tabela de classificação. Sem poder contar com o lateral-esquerdo Cléber, dispensado pelo clube depois de ser expulso contra o Atlético Mineiro, no sábado, o zagueiro Marquinhos e o meia Gian, suspensos por cartão, o técnico Carlos Alberto Torres, do Paysandu, teve de mexer no time e contará com Leandro Eugênio, Felipe Saad e Luís Augusto. As baixas são João Carlos e Luís Henrique na defesa. PONTE x CORITIBA - A Ponte Preta vai lutar contra o desespero do Coritiba e também para quebrar um jejum de 113 dias sem vencer fora de casa. Estes são os desafios do time campineiro, nesta quinta-feira à noite, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense. A Ponte tem 48 pontos, seis a mais do que seu adversário, que está agonizando na zona do rebaixamento. Na realidade a campanha da Ponte foi comprometida pelos maus resultados fora de casa, com apenas quatro vitórias, três empates e 12 derrotas. A última vitória aconteceu diante do Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro, no dia 27 de julho, pela 15ª rodada.