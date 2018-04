Atlético-MG poderá ter Fred, Luan e Blanco em jogo decisivo da Libertadores

O Atlético Mineiro encerrou nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Jorge Wilstermann, da Bolívia, nesta quarta, às 21h45, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na partida de volta entre as equipes (os bolivianos venceram em casa por 1 a 0) que definirá o classificado para as quartas de final da Copa Libertadores.

O treino comandado pelo técnico Rogério Micale, na Cidade do Galo, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, contou com as presenças do atacante Fred, do meia Luan e do volante Gustavo Blanco (lesionados). Os três participaram normalmente da atividade e poderão estar em campo para a partida que é considerada como "jogo do ano" no clube mineiro.

Fred teve um estiramento muscular na panturrilha direita durante a derrota por 2 a 1 para o Vasco, no estádio Independência, em Belo Horizonte, no mês passado, pelo Campeonato Brasileiro. O jovem Gustavo Blanco, de 22 anos, recém-contratado junto ao América-MG, sentiu uma tendinite no tornozelo esquerdo durante um treino da equipe em Porto Alegre, onde o Atlético Mineiro foi derrotado pelo Grêmio. Já Luan está entregue o departamento médico há mais tempo, mas também tem possibilidade de retornar nesta quarta-feira.

O Atlético Mineiro precisa vencer a partida diante dos bolivianos por dois ou mais gols de diferença para avançar na competição continental. Caso obtenha a vitória pelo resultado mínimo, a classificação será decidida nas cobranças de pênaltis. Se os adversários assinalarem uma vez, o time atleticano precisará de três gols para avançar na Libertadores.