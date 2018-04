Atlético-MG poupa jogadores para enfrentar o Coritiba

O técnico Cuca já deixou claro que a prioridade no momento é a competição continental. Como nesta quinta-feira o time alvinegro tem o jogo de volta contra o Tijuana pelas quartas de final, em Belo Horizonte, parte da equipe titular vai ser poupada pelo treinador, apesar de o Atlético garantir a vaga na semifinal até com um empate em 1 a 1.

Um dos que devem ficar de fora do jogo de estreia no Brasileirão é o ídolo Ronaldinho Gaúcho. O atacante Jô também deve ficar como opção no banco. Já o zagueiro Leonardo Silva tende a começar jogando. Ele se recuperou de fratura na mão e Cuca deve dar um descanso para Gilberto Silva, que atuou bem substituindo o colega.

As principais dúvidas para a partida são o lateral-esquerdo Richarlyson, que já ficou de fora da partida de ida contra o Tijuana por causa de uma infecção, e Bernard. O meia sentiu dores na coxa esquerda na última partida e nem voltou a campo para o segundo tempo do jogo no México. Ele pode dar lugar a Luan, considerado "talismã" pelo técnico e autor do gol de empate em 2 a 2 contra a equipe mexicana.