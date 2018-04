Atlético-MG poupa Ronaldinho contra o Tombense O técnico Cuca confirmou nesta sexta-feira que Ronaldinho Gaúcho será poupado na primeira semifinal do Campeonato Mineiro, neste sábado, contra o Tombense, em Tombos. De acordo com o treinador, pesou o cansaço sobre o meia, que atuou três partidas seguidas pelo Atlético e pela seleção e tem que estar com o físico em dia para o jogo de quinta diante do São Paulo, pela Libertadores.