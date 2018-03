Atlético-MG poupa titulares e treina com os reservas visando a semifinal

Pelo segundo dia consecutivo, os titulares do Atlético-MG ficaram na parte interna da Cidade do Galo e não trabalharam no gramado. Nesta terça-feira, a comissão técnica de Thiago Larghi optou por poupar os 11 atletas que deverão iniciar o confronto diante do América-MG, na quinta, no Independência, pela ida das semifinais do Campeonato Mineiro.

Os atletas que começaram em campo na vitória por 1 a 0 na URT, no último domingo, fizeram um trabalho de força na academia. Como o Atlético-MG entra em campo somente na quinta, Thiago optou por adiar para quarta-feira o treino que definirá a equipe para a semifinal.

Na primeira vez que se enfrentaram neste campeonato, o Atlético-MG passou pelo América-MG por 3 a 0, ainda na primeira fase. Apesar o placar elástico, os jogadores não esperam facilidade no confronto de quinta-feira.

"É mata-mata, duas equipes grandes e sabemos o quanto é difícil jogar contra o América. Então, muito respeito, muito trabalho, que já se iniciou na segunda-feira, voltado especificamente para o primeiro jogo, na quinta-feira, sem pensar no segundo jogo. Já estamos assistindo aos vídeos, que são interessantes para que a gente venha a saber todas as jogadas e o que eles já mudaram também", declarou o lateral Patric.

O volante Arouca apresentou um quadro de conjuntivite, fez um trabalho físico à parte e pode ficar de fora do confronto de quinta. O lateral Carlos César também esteve ausente, mas porque foi liberado pela diretoria para acertar os detalhes finais de sua transferência para o Coritiba.