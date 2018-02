Atlético-MG precisa golear Nacional O Atlético-MG entra em campo neste sábado para enfrentar o Nacional, vice-lanterna da competição, em busca de uma goleada para continuar com esperanças de conquistar o título do Campeonato Mineiro de 2003. A partida, válida pela penúltima rodada, está marcada para as 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Em segundo lugar na tabela de classificação, com 23 pontos, três atrás do líder Cruzeiro, o Atlético torce ainda por um tropeço do seu principal rival. Como o time cruzeirense tem oito gols de saldo a mais que os atleticanos e ele precisa de gols, o técnico Celso Roth decidiu escalar seu time com uma formação mais ofensiva. Assim, o treinador do Atlético barrou o volante Cleison e Alexandre ganhou mais uma chance no meio-campo. Celso Roth elogiou a atuação do meia e vai manter dois armadores no time. "A repetição tem feito com que a equipe tenha uma produção melhor", avaliou Lúcio Flávio, que, ao lado de Alexandre, terá a função de criar as jogadas de ataque da equipe. Celso Roth comandou um treino recreativo na manhã desta sexta-feira, no CT de Vespasiano, e recebeu uma boa notícia dos médicos. O zagueiro Scheidt se recuperou de uma forte gripe e confirmou presença na partida. Nacional - Em 12º lugar na tabela de classificação, o time de Uberaba fará o seu último jogo no campeonato. A equipe dirigida pelo técnico Carlos Abocater - que também é presidente do clube - precisa somar pontos para escapar do rebaixamento. O Nacional tem cinco pontos em 11 jogos. O lanterna do Mineiro é o Mamoré, que somou quatro pontos, também em 11 partidas. Pelo regulamento da competição, o último colocado será rebaixado para o Módulo II.