Atlético-MG promete ser agressivo O Atlético-MG recebe o Figueirense neste sábado, às 16 horas, no Estádio do Mineirão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, prometendo um time "agressivo" na competição. Para o técnico Tite, a hora de começar isso é justamente na estréia diante da equipe catarinense. "A idéia é (jogar) de uma forma equilibrada. Agressivo com a posse de bola, chegando com seis homens na frente", disse o treinador, que se comprometeu publicamente em classificar o Galo entre os cinco primeiros colocados até o final do campeonato. No ano passado, a equipe alvinegra só se safou do rebaixamento para a Série B na última rodada. Contra o Figueirense, a principal dúvida de Tite é em relação ao meia Rodrigo Fabri, que sente dores musculares. O técnico disse que só define a formação e o esquema tático que será utilizado após o posicionamento do departamento médico sobre o aproveitamento do jogador. O lateral-direito George e o volante Amaral, que se recuperam de lesões, são dois prováveis desfalques. Eles deverão ser substituídos por Tesser e Amaral, respectivamente. Sem muitas opções, a tendência é que Tite decida mesmo utilizar o tradicional 4-4-2 na partida.