Atlético-MG quer 1ª vitória no Mineirão Depois de vencer os dois jogos que fez fora de casa, o Atlético-MG busca, nesta quarta-feira, diante do Guarani, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a sua primeira vitória no Mineirão. O jogo está marcado para as 20h30 e o técnico Celso Roth poderá contar com a volta do volante Hélcio, que, sentindo dores no músculo adutor da coxa direita, não participou da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-PR, sábado, em Curitiba. No coletivo realizado desta terça-feira, no CT de Vespasiano, Hélcio treinou normalmente entre os titulares e não reclamou de dores, garantindo a sua escalação. O treinador atleticano, porém, só divulga oficialmente o time momentos antes da partida. Além da vitória sobre o xará paranaense, o time mineiro conquistou outro triunfo fora de seus domínios: ao estrear na competição, venceu por 3 a 0 o Corinthians, no Pacaembu. O único tropeço do Atlético - que tem sete pontos ganhos - foi justamente jogando em casa. O time alvinegro não saiu do empate contra o Santos, na segunda rodada, mesmo atuando boa parte do jogo com um atleta a mais. Dependendo de outros resultados da rodada, uma vitória poderá deixar o Atlético na liderança do Brasileiro. Diante do adversário de Campinas, o time mineiro defende uma invencibilidade de 14 jogos.