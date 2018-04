Atlético-MG quer aproveitar desmotivação do Corinthians

Na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro enfrenta no domingo um Corinthians com problemas, com uma série de cinco partidas sem vitórias. Para o atacante Diego Tardelli, a equipe mineira precisa aproveitar a desmotivação do rival.

Veja também:

Huracán recusa primeira oferta do Corinthians por Defederico

Ronaldo ainda vê Corinthians na disputa pelo título

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"É um adversário difícil e que, talvez, não esteja tão motivado por ter conquistado a Copa do Brasil e garantido vaga na Libertadores. A gente tem a obrigação de ter que vencer e chegar entre os quatro primeiros", opinou o jogador.

Mesmo tendo participado do amistoso da seleção brasileira contra a Letônia, na quarta-feira, Diego Tardelli assegurou que sentiu pouco o cansaço da viagem e está bem fisicamente para enfrentar o Corinthians.

"Estou bem, um pouco cansado da viagem, mas o Celso me deu folga para descansar e voltar amanhã (sábado), então, estou tranquilo e com a parte física muito boa", concluiu.