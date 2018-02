Atlético-MG quer fazer ?dever de casa? Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG tem pela frente nesta quarta-feira mais um desafio na tentativa de escapar do rebaixamento. O Galo enfrenta o Fortaleza, às 20h30, no Mineirão, pela 34ª rodada da competição. Para se manter na elite do futebol nacional sem depender de outros resultados, o time mineiro terá de vencer pelo menos cinco das nove partidas que lhe restam. Bastaria então fazer o chamado "dever de casa", pois o Atlético disputa cinco jogos em Belo Horizonte. Mas o retrospecto não é motivo de alento, já que a equipe alvinegra é a que somou menos pontos em casa no Brasileirão. Conquistou apenas 18 pontos em 16 partidas, ou um aproveitamento de 37,5%. O Galo está em 21º lugar, na vice-lanterna do campeonato, com 33 pontos. Time - Com a obrigação de vencer o jogo desta quarta à noite, o técnico Marco Aurélio chegou a cogitar a escalação de três atacantes, mas deverá optar por um meia ofensivo. Porém, o armador Ramon - que faria o papel de terceiro homem de frente - sofreu no treinamento de hoje uma lesão muscular na coxa esquerda e virou dúvida para a partida. O goleiro Bruno cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por Diego. O zagueiro Leandro Castan foi expulso na última rodada e também desfalca o Galo. No seu lugar deverá entrar Marquinhos.