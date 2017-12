Atlético-MG quer iniciar reação no Rio Em crise e sem conseguir reagir no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro enfrenta neste domingo, às 16h, o Vasco, no estádio São Januário, pela 20.ª rodada da competição nacional. Somando apenas 13 pontos, o time mineiro está há 14 rodadas na zona de rebaixamento. A chegada do técnico Marco Aurélio ainda não surtiu resultado. O Atlético perdeu as duas últimas partidas, para Coritiba e Fluminense. A ameaça cada vez mais forte de rebaixamento já provocou desdobramentos políticos no clube. Na última sexta-feira, o presidente Ricardo Guimarães anunciou que não permanecerá no cargo até o final de seu mandato, em dezembro de 2006. Guimarães afirmou que deixa a presidência do Atlético até o final deste ano. Sem poder contar com Cáceres e Leandro Castan, suspensos o treinador atleticano escalou uma nova dupla de zaga, formada por Henrique e Lima, de 20 anos. Marco Aurélio foi obrigado a abandonar o esquema com três zagueiros e Walker ganhou uma vaga no meio-campo. "As saídas pesam bastante, mas espero um bom trabalho daqueles que entrarem", disse o treinador.