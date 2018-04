Atlético-MG quer manter embalo para encostar no líder

Após duas vitórias seguidas, o Atlético-MG conseguiu voltar na rodada passada ao G-4, o grupo dos quatro melhores do Brasileirão. Por isso, o time mineiro não quer perder o embalo neste sábado, quando enfrenta o Náutico, a partir das 18h30, no Estádio dos Aflitos, em Recife, pela 25ª rodada do campeonato.

O Atlético-MG está em quarto lugar, com 40 pontos, quatro a menos do que o líder Palmeiras. Assim, uma vitória neste sábado em Recife deixará o time mineiro ainda mais perto da primeira colocação, mantendo vivo o sonho de conquistar o título do Brasileirão.

Mas o técnico Celso Roth terá vários desfalques no jogo deste sábado. Apesar disso, ele deve promover a estreia do goleiro uruguaio Carini, contratado no início do mês. Outra novidade na equipe mineira é o retorno do volante Márcio Araújo, que se recuperou de estiramento na coxa esquerda.

Segundo o treinador, a principal dificuldade do Atlético-MG neste sábado será segurar a pressão do Náutico, que precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. "Nós temos a certeza que o Náutico vem com muita determinação para fazer o resultado. Temos de saber suportar isso, não só através da qualidade física, mas principalmente da qualidade técnica", disse Celso Roth.