Atlético-MG quer punição para Edu Dracena O Atlético-MG entrou nesta terça-feira com um pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) solicitando o indiciamento, por meio de imagens, do zagueiro Edu Dracena, por causa da agressão contra o atacante Alex Alves, no clássico com o Cruzeiro, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A intenção dos advogados do Atlético é a de que o jogador do Cruzeiro seja enquadrado no artigo 310 do Código Brasileiro Disciplinar de Futebol (CBDF). A punição varia de dois a quatro jogos de suspensão. Nesta terça-feira, o procurador do STJD, Lindolfo Marinho, enviou os documentos do atleta Ari, do Bahia, ao presidente do tribunal, Luiz Zveiter, sugerindo o arquivamento de processo movido pelo Vasco. O clube carioca alega que o jogador teria atuado de forma irregular na derrota por 3 a 0, no dia 21 de setembro. Agora, a decisão cabe a Zveiter. Série B - O Remo deve entrar com uma ação nos próximos dias, pedindo os pontos da derrota para o Náutico por 3 a 2. A alegação é a de que o jogador Bruno atuou com três cartões amarelos.