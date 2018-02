Atlético-MG quer segurar Danrlei Após ter se tornado o ídolo do Atlético Mineiro em 2004, o goleiro Danrlei pode renovar seu contrato, que vence no próximo dia 31, por mais dois anos. A informação é do advogado José Otávio Crespo, que cuida dos interesses do jogador. "Há uma empatia do Danrlei com o clube. Há uma empatia do Danrlei com a torcida. Como vencedor que é, ele gosta de estar em clubes onde a torcida é exigente. Neste momento, não teria o porquê de ele sair do Atlético se há uma posição do Atlético em mantê-lo no clube", ressaltou o advogado. O atleta também é pretendido pelo Grêmio, clube que o revelou. Outro que deve renovar com o Galo é o técnico Procópio Cardoso, que assumiu o time faltando três rodadas para o fim do Brasileirão e tirou o alvinegro do grupo do rebaixamento. Por outro lado, o artilheiro Alex Mineiro deve deixar o clube. Ele tem propostas do Atlético Paranaense e de clubes do Japão e da Coréia do Sul.