Atlético-MG quer uma vitória convincente Precisando reabilitar-se da derrota para o Criciúma e com dois desfalques na zaga, o Atlético-MG recebe o Flamengo, neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro encara o tradicional rival em busca de uma vitória convincente, que sirva para afastar as cobranças dos torcedores, insatisfeitos com o desempenho da equipe alvinegra. O Galo tem 27 pontos, em 17 partidas. A derrota por 1 a 0 para o time catarinense, na última quinta-feira, deixou os jogadores atleticanos com a obrigação de conquistar três pontos em casa. Caso contrário, os atletas acreditam que não escaparão das hostilidades do torcedor. O técnico Celso Roth não poderá contar com os zagueiros Scheidt e André Luiz. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e cumprem suspensão automática. Os desfalques deverão obrigar o treinador a abandonar o esquema 3-5-2, já que possui apenas Luiz Alberto como originário da posição. Roth poderá recuar um volante, provavelmente Ferrugem, para a zaga. Com isso, Levi e Genalvo disputam uma vaga no meio-campo. A volta ao tradicional 4-4-2 deverá fazer com que o meia Tucho ganhe uma chance desde o início. A boa notícia para o treinador é a volta do laterla-direito Cicinho. Um dos destaques do Atlético no Brasileirão, o lateral ficou de fora da última partida pelo terceiro cartão amarelo.