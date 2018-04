Atlético-MG quer usar a força da torcida para avançar

"A gente espera poder fazer mais um grande jogo, respeitando a equipe do São Paulo, mas queremos dar felicidade para o torcedor. Será um jogo complicado", disse o meia Ronaldinho Gaúcho, o craque do time, nesta terça, após o último treinamento antes da partida.

Uma das preocupações do Atlético, apesar da boa vantagem que tem por ter vencido por 2 a 1 o jogo de ida, no Morumbi, é uma eventual disputa por pênaltis - ela só acontecerá se o São Paulo ganhar por 2 a 1. Nesta terça, Cuca mandou seus atletas treinarem bastante. "A gente sempre acompanha os vídeos de quem vai jogar, goleiro que se adiantou um pouco nas cobranças de pênalti. Treinamos bem e estamos preparados caso aconteça isso", afirmou Ronaldinho Gaúcho.

Pelo treinamento, os possíveis batedores do Atlético são Ronaldinho Gaúcho, Richarlyson, Bernard, Réver, Jô, Alecsandro e Diego Tardelli. O zagueiro Leonardo Silva, que está com a mão direita machucada, treinou nesta terça, mas ainda é dúvida. Caso não jogue, Gilberto Silva continuará no seu lugar.