Atlético-MG quer vencer para evitar crise Sem vencer há quatro rodadas e disposto a afastar uma crise interna, o Atlético-MG recebe neste sábado, às 16h, o Fluminense, no estádio Independência, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O ambiente no clube andou carregado nos últimos dias. A derrota para o São Caetano, no último sábado, no ABC paulista, deflagrou a adoção de uma "linha dura" por parte da diretoria. Dois jogadores foram dispensados - o zagueiro Nem e o volante Cleison. A crise chegou também à diretoria e o presidente licenciado do Conselho Deliberativo, Alexandre Kalil, decidiu desligar-se do clube depois que o presidente Ricardo Guimarães apoiou a ameaça de paralisação da competição nacional. É nesse clima que o técnico Celso Roth - cujo trabalho continua sendo bastante contestado pelos torcedores - tenta uma vitória que poderá marcar a reabilitação do Galo na competição e manter a equipe entre os primeiros colocados na tabela de classificação. Apesar dos últimos tropeços, o Atlético está em quinto lugar, com14 pontos, sete atrás do líder Cruzeiro. O treinador mantém o centroavante Guilherme no banco e desta vez dará uma oportunidade ao jovem Quirino, que formará a dupla de ataque com Fábio Júnior. Outra novidade deverá ser a presença de Luiz Alberto na zaga. O jogador, contratado ao Real Sociedad, da Espanha, deverá atuar ao lado de Scheidt, barrando o então titular André Luiz. O volante Ferrugem, que cumpriu suspensão no último jogo, volta ao time.