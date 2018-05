Atlético-MG renova com Patric antes de receber a Chapecoense pela Copa do Brasil

O Atlético Mineiro anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do lateral-direito Patric por mais um ano. Agora, o vínculo do jogador vai até o final de 2019. Motivação a mais para o confronto diante da Chapecoense nesta quarta, às 19h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Diretor de futebol, Alexandre Gallo elogiou o desempenho do atleta que, entre idas e vindas, tem história com a equipe mineira desde 2011. O acordo anterior, firmado no início deste ano, era até o final de 2018 e o atleta poderia assinar um pré-contrato com outra equipe em julho.

"Estamos extremamente felizes com essa situação. Tínhamos prerrogativa de cláusula que garantia mais um novo ano de vínculo do Patric com a gente e a exercemos. Parabéns ao Patric pelo seu desempenho , pela performance neste ano. Realmente estamos felizes com essa situação. Que siga neste ritmo", afirmou Alexandre Gallo.

O jogador comemorou a renovação de contrato e se empolgou no iniciou da entrevista coletiva, quando deu o tradicional grito do craque português Cristiano Ronaldo. "Esse é meu momento. Uma nova história. Esse grito é de alegria. É um grito que esperei por muitos anos. Sempre trabalhei duro. Sempre trabalhei para esse momento coletivo e individual", afirmou Patric, com seu filho Dominic, de 2 anos, no colo.

Sobre o duelo contra a Chapecoense nesta quarta-feira, Patric espera um jogo duro. "Sou do Sul (catarinense de Criciúma) e sei quanto o jogo contra a Chapecoense requer muita atenção, muita dedicação e muito empenho. Eles têm uma equipe bem montada. Essa vaga na Copa do Brasil, por tudo que repercute, todo mundo vai querer. Mas sabemos a responsabilidade que carregamos. Já temos a nossa estratégia, que vamos aprimorar, para que a gente possa usar nossa arma, que é dentro de casa".

O lateral-direito comentou ainda o momento do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro. Com vitória sobre o Corinthians por 1 a 0 no último domingo, o time do técnico interino Thiago Larghi está na quarta posição, com 6 pontos.

"O Brasileiro vai ser um campeonato longo. E temos a Copa do Brasil também. Temos de saber dividir. São campeonatos diferentes (...) O Thiago tem feito a rodagem do time, dando confiança para todos. A gente vai ser cobrado sempre. São poucos jogos (pelo Brasileirão), mas a gente já resgatou algo que 'caiu no Horto, tá morto'. Duas vitórias! Essa é a entrega que temos que ter", finalizou Patric.