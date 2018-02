Atlético-MG renova contrato com o capitão Marcos

Capitão do Atlético-MG desde 2006, o zagueiro Marcos acertou a renovação de seu contrato com o clube mineiro por mais dois anos. A negociação foi fechada na noite de quinta-feira, mas sua confirmação oficial saiu apenas nesta sexta. Aos 32 anos, Marcos já disputou 103 partidas pelo Atlético, tendo conquistado dois títulos: Série B do Brasileiro em 2006 e Campeonato Mineiro de 2007. Antes disso, porém, ele passou por clubes como PSV Eindhoven (Holanda), Sporting Lisboa (Portugal) e Vasco. O novo parceiro de zaga de Marcos deve ser o paraguaio Ricardo Martinez, que tem 23 anos e se apresentou nesta sexta-feira ao Atlético. Ele veio do Libertad, atual bicampeão paraguaio, e assinou contrato por uma temporada como o time mineiro. Outra novidade para 2008 é o meia Thiago Silva, que chega ao Atlético através da parceria do clube com o Democrata-GV. A diretoria atleticana também buscou mais três jogadores em outro parceiro, o CRB: o meia Sidnei e os atacantes Marcelo Nicácio e Amílton. Por outro lado, o Atlético mandou mais dois jogadores para o CRB, por empréstimo de um ano: o goleiro Nicolas e o lateral-direito Marcos. Assim, já são 10 atletas cedidos ao clube alagoano para 2008.