Atlético-MG renova contrato com Velloso Com um orçamento apertado para 2004, a diretoria do Atlético-MG luta para, pelo menos, manter alguns jogadores considerados fundamentais pelo técnico Paulo Bonamigo. Esse é o caso do goleiro Velloso, que acertou neste sábado a renovação do seu contrato até 31 de dezembro de 2005. Ele era pretendido pelo Santos, que perdeu Fábio Costa para o Corinthians, mas preferiu ficar em Minas. Assim, Velloso se reapresentará na próxima quarta-feira, juntamente com seus companheiros, ao novo técnico do Atlético, no CT de Vespasiano. "O contrato está acertado por mais 24 meses. Agora já acertei tudo com o presidente, só falta me apresentar e assinar a documentação para seguir a vida pelo Atlético", confirmou o goleiro, explicando porque não optou pelo Santos. "Conquistei o respeito da torcida, me adaptei muito bem a Belo Horizonte e esses são fatores importantes para a minha decisão. Também teve a boa vontade da diretoria em conseguir fazer o acerto. Tudo isso ajudou para que eu renovasse e ficasse por mais 24 meses."