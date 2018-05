Atlético-MG renova contrato de Aranha por um ano

Com 29 anos, Aranha chegou ao Atlético-MG no final de maio e logo assumiu a condição de titular da meta do time de Belo Horizonte. O goleiro, porém, se contundiu e perdeu espaço na equipe, então dirigida por Celso Roth, com a chegada do uruguaio Carini.

O Atlético-MG chegou a cogitar não manter Aranha no elenco, já que chegou a negociar a contratação de René, ex-Barueri. Porém, a transação não se concretizou e o clube decidiu manter o jogador, que já disputou 13 partidas pelo time mineiro e tem a concorrência de Bruno, Renan Ribeiro e Carini por uma vaga no gol.