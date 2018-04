Atlético-MG renova contrato de Júnior por um ano A diretoria do Atlético Mineiro anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo para renovar o contrato do lateral-esquerdo Júnior por mais um ano. A prorrogação do vínculo do veterano atende a um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, que já trabalhou com o jogador.