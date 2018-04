Atlético-MG renova contrato do volante Leandro Donizete

A diretoria do Atlético Mineiro renovou o contrato do volante Leandro Donizete. O jogador de 32 anos estendeu seu vínculo por mais dois anos, até o fim de 2016. A assinatura deve acontecer nos próximos dias.

Donizete chegou ao clube no fim de 2011 e participou de todas as conquistas do clube desde então: os títulos da Copa Libertadores de 2013, da Recopa Sul-Americana de 2014, da Copa do Brasil deste ano e os Campeonatos Mineiros de 2012 e 2013.

Com o acerto, o Atlético garante para as próximas temporadas a permanência de dois dos seus principais volantes. Antes de Donizete, o time acertou a renovação de Pierre - a negociação com Josué ainda não avançou.

Além de assegurar a permanência de Donizete, o Atlético confirmou nesta terça a contratação do preparador físico Rodolfo Mehl. A chegada do reforço completa a comissão técnica, uma vez que Levir Culpi já havia fechado sua renovação com a diretoria.

Rodolfo Mehl chegou ao time mineiro por indicação do treinador, com quem trabalhou em outros clubes, incluindo o próprio Atlético, emn 2001. "Estou muito contente de voltar a trabalhar no Atlético, onde já trabalhei, e, principalmente, será uma satisfação grande voltar a trabalhar com o Levir", comentou o preparador físico.